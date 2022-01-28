Вашингтон, 28 января, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст (Йе) стал автором ложного заявления о Пите Дэвидсоне, новом парне Ким Кардашьян. Об этом написало издание The Flow 28 января.

David Shankbone Канье Уэст

По имеющимся данным, музыкант распространял слух о том, что Дэвидсон болен СПИДом. Представители рэп-исполнителя эту информацию отрицают.

Напомним, что Канье Уэст и Ким Кардашьян состояли в браке с 2014 года. В 2021 году Ким официально подала на развод с рэпером.