Вашингтон, , 20:36 — REGNUM Рэп-музыкант 2 Chainz (Таухид Эппс) поделился треклистом будущей пластинки. Соответствующая информация появилась на сайте издания Complex 28 января.

Музыка (сс) Eric Nopanen

В альбом, получившйи название Dope Don’t Sell Itself, вошли 12 различных композиций, большинство из которых являются совместными работами с популярными исполнителями. Выход проекта запланирован на 4 февраля 2022 года.

Напомним, что ранее 2 Chainz принял участие в съемках клипа рэпера Papoose (Шамель Макки). Также в видеоработе появились Lil Wayne (Дуэйн Майкл Картер-младший), Busta Rhymes (Тревор Джордж Смит-младший) и другие.

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