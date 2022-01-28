Вашингтон, , 20:34 — REGNUM Американский рэпер Quavo (Куэйвиус Кейате Маршалл) опубликовал новый клип под названием Shooters Inside My Crib. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артиста 28 января.

Музыкальная пластинка (сс) andreas160578

На видео исполнитель перемещается между различными локациями, зачитывая строчки о собственной жизни. Эта работа стала его первым сольным видеоклипом в 2022 году.

Напомним, что ранее Quavo анонсировал новый альбом. Это вторая студийная пластинка рэпера.

Читайте ранее в этом сюжете: Benny The Butcher и J. Cole объединились в новом видеоклипе