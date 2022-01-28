Вашингтон, 28 января, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Американский рэпер Quavo (Куэйвиус Кейате Маршалл) опубликовал новый клип под названием Shooters Inside My Crib. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале артиста 28 января.

(сс) andreas160578 Музыкальная пластинка

На видео исполнитель перемещается между различными локациями, зачитывая строчки о собственной жизни. Эта работа стала его первым сольным видеоклипом в 2022 году.

Напомним, что ранее Quavo анонсировал новый альбом. Это вторая студийная пластинка рэпера.