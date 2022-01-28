Ижевск, 28 января, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева вместе с и.о. замминистра здравоохранения региона посетили с проверкой детское отделение Республиканской психиатрической больницы после анонимных негативных сообщений, которые в последнее время появляются в социальных сетях. Об этом сообщила детский омбудсмен на своей странице в социальных сетях.

Анна Алябьева ИА REGNUM Детские игрушки

«Информация об избиении детей, грубом отношении со стороны персонала не подтверждена», — рассказала она.

По ее словам, юные пациенты говорят о добром и внимательном отношении медперсонала, родители благодарят медиков за неравнодушие.

«Они не просто работают, они «болеют» за детей! На связи с родителями 24/7 — объясняют, успокаивают, вселяют надежду! И, самое важное, дети выздоравливают!» — подчеркнула Авдеева.

Авдеева уточнила, что ей часто приходится бывать в данной больнице и уже неоднократно удавалось пообщаться с пациентами детского отделения, которые рассказывают об успехах в учебе, на что больница имеет соответствующую лицензию, показывают свои рисунки и поделки.

Сотрудников больницы омбудсмен назвала замечательными специалистами, к которым можно обратиться с любыми сложными детскими случаями. Не раз уполномоченному приходилось слышать благодарности от родителей за детей, которые восстановились и продолжают жить активной жизнью.

«Сегодня еще раз убедилась в высоком профессионализме наших медиков. Очень жаль, что некоторые пользователи соцсетей в погоне за так называемым хайпом решаются спекулировать такими сложными темами, как благополучие детей», — полагает Авдеева.

Напомним, ранее в местных сообществах в социальных сетях стали появляться сообщения о сложных условиях содержания и своеобразном отношении сотрудников отделения к пациентам. Сообщения оставлены якобы родителями детей, которые здесь лечились, а также бывшими пациентами. Все они анонимные и носят устойчивый негативный характер.

Детское отделение Республиканской клинической психиатрической больницы в Ижевске является единственным подобным отделением в Удмуртии. Оно рассчитано на 105 коек. Специализированную помощь здесь могут получить дети с выраженной психической патологией, а также с пограничными состояниями и расстройствами поведения.

Как сообщало ИА REGNUM, на анонимки в соцсетях отреагировали и в минздраве Удмуртии. Согласно опубликованному комментарию ведомства, без указания имен пациентов и медицинских работников не представляется возможным установить, совершались ли противоправные действия в отношении пациентов и какого рода. В то же время при проведении аудита информация из анонимных обращений не подтвердилась. В министерстве заверяли, что будет проведена дополнительная проверка учреждения представителями минздрава и детского обмудсмена Удмуртии.

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