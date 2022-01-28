Киев, , 20:26 — REGNUM «Нормандский формат» переговоров по Донбассу нужно сохранить, но параллельно Киев хотел бы обсуждать проблему в формате США-Россия-Украина, сообщил 28 января журналистам украинский президент Владимир Зеленский, передаёт «112 Украина».

Владимир Путин и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

Заявив, что он как президент Украины должен использовать все возможности для переговоров, чтобы урегулировать ситуацию с Донбассом, Зеленский заявил:

«Что может сделать президент [США Джо] Байден? Я не знаю, может ли он. Я хотел бы верить, что он это может и что он это сможет — чтобы у нас была переговорная площадка в формате США-Россия-Украина. Это был бы параллельный процесс».

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве опровергли якобы сделанное Байденом предупреждение Зеленскому