Киев, 28 января 2022, 20:26 — REGNUM «Нормандский формат» переговоров по Донбассу нужно сохранить, но параллельно Киев хотел бы обсуждать проблему в формате США-Россия-Украина, сообщил 28 января журналистам украинский президент Владимир Зеленский, передаёт «112 Украина».
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Заявив, что он как президент Украины должен использовать все возможности для переговоров, чтобы урегулировать ситуацию с Донбассом, Зеленский заявил:
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