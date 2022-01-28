Киев, 28 января, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Украинские военные провели учения артиллерийских подразделений в Херсонской области недалеко от границы российского Крыма, сообщает 28 января издание «Суспільне».

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По легенде учений, артиллерийские подразделения противостояли бронетехнике, двигавшейся к украинским позициям со стороны «оккупированного» Крыма.

«На одном из полигонов Херсонской области, недалеко от административной границы с временно оккупированным Крымом, прошли учения артиллерийских подразделений гаубиц «Мста-Б». По легенде учений, разведка обнаружила противника и бронированную технику, которые продвигались в сторону позиций украинских войск. Расстояние составляло около 20 км. Поэтому на уничтожение противника были направлены расчеты гаубиц «Мста-Б», — сообщает издание.

О пострадавших и материальном ущербе информации не поступало.