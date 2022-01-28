Подгорица, 28 января, 2022, 20:22 — ИА Регнум. Государственная судоходная компания Черногории в2021 году получила прибыль, впервые почти за десять лет, в течение которых она работала с многомиллионными убытками.

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Источник в руководстве Crnogorska plovidba подтвердил изданию «Вести», подчеркнув, что предварительные данные показывают, что компания закончила 2021 год с прибылью около 100 000 евро.

«Это предварительный окончательный результат бизнеса после того, как компания недавно выплатила очередной полугодовой кредитный платеж на строительство своих кораблей китайскому экспортному банку в размере около 2,62 млн. около 3,1 млн. Итак, наша объективная операционная прибыль в прошлом году составила чуть более 2,7 млн», — сказал источник издания.