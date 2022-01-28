В общественном транспорте Риги выросло число безбилетников
Рига, 28 января, 2022, 20:18 — ИА Регнум. В общественном транспорте столицы Латвии в 2021 году контролеры были необычайно активными — проведены более 266 000 проверок, то есть по 728 за сутки. Такие цифры привел латвийский портал rus.lsm.lv со сылкой на национальное радио Latvijas Radio.
Отмечается, что за езду без билета были оштрафованы почти 43 000 человек, то есть в среднем по 118 человек в сутки, включая выходные и праздничные дни. Контролеры были вынуждены вывести из транспорта 11 500 нарушителей — не менее 31 человека каждый день. Чем объясняются такие высокие цифры, в материале не уточняется.
Подчеркивается, что в 2021 году проверок стало больше, а «лидером» по числу безбилетников стал маршрут 3-го городского автобуса.
По поводу агрессии в адрес контролеров и водителей статистика не собрана. Однако с тех пор, как на одежде контролеров появились видеокамеры, таких случаев стало меньше, указывают на предприятии.
В столичном общественном транспорте с 2022 года введены кардинальные изменения — оплатить поездку наличными больше нельзя, а водитель больше не продает билеты. Как скажутся эти нововведения на числе «зайцев», в мэрии Риги пока не готовы прогнозировать.