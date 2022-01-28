Рига, 28 января, 2022, 20:18 — ИА Регнум. В общественном транспорте столицы Латвии в 2021 году контролеры были необычайно активными — проведены более 266 000 проверок, то есть по 728 за сутки. Такие цифры привел латвийский портал rus.lsm.lv со сылкой на национальное радио Latvijas Radio.

Mos.ru В общественном транспорте

Отмечается, что за езду без билета были оштрафованы почти 43 000 человек, то есть в среднем по 118 человек в сутки, включая выходные и праздничные дни. Контролеры были вынуждены вывести из транспорта 11 500 нарушителей — не менее 31 человека каждый день. Чем объясняются такие высокие цифры, в материале не уточняется.

Подчеркивается, что в 2021 году проверок стало больше, а «лидером» по числу безбилетников стал маршрут 3-го городского автобуса.

По поводу агрессии в адрес контролеров и водителей статистика не собрана. Однако с тех пор, как на одежде контролеров появились видеокамеры, таких случаев стало меньше, указывают на предприятии.

В столичном общественном транспорте с 2022 года введены кардинальные изменения — оплатить поездку наличными больше нельзя, а водитель больше не продает билеты. Как скажутся эти нововведения на числе «зайцев», в мэрии Риги пока не готовы прогнозировать.