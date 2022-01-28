Рига, , 20:17 — REGNUM Крупнейшей проблемой выявляемых Госконтролем Латвии недостатков в госуправлении остается то, что исправление недостатков делается крайне медленно, а часть критических замечаний просто игнорируется.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Об этом в интервью гостелевидению страны LTV заявил главный госконтролер Роланд Ирклис.

Оценивая итоги работы в 2021 году, Ирклис заявил, что разработана новая стратегия Госконтроля, одна из целей которой — добиться ускорения внедрения рекомендаций Госконтроля на местах. По его данным, выполняется не более 90% всех рекомендаций.

Ирклис заявил, что его ведомство в 2022 году станет строже следить за сроками исправления выявленных недостатков: «Впредь будем смотреть на это строже, а разрешение давать только в объективных случаях. Было бы также желательно улучшить коммуникацию — это поможет устранять недостатки», — считает глава Госконтроля Латвии.

В настоящий момент государственные ревизоры изучают процесс вакцинации от Covid-19 и закупки различного медицинского оборудования (в том числе кроватей) в период пандемии коронавируса различными госучреждениями и частными ведомствами Латвии.