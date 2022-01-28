Москва, , 20:12 — REGNUM Россия увеличила перечень представителей стран Евросоюза и чиновников ЕС, которым запрещено въезжать на российскую территорию, сообщает 28 января МИД РФ.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Соответствующая нота направлена в представительство Европейского союза. В список этих лиц также включены руководители некоторых европейских частных военных компаний (ЧВК) и представители организаций, причастные к ущемлению прав русскоязычных граждан и российских СМИ.

Подчёркивается, что такое решение было принято на основе взаимности и паритетности, так как Брюссель продолжает «неправомерную, деструктивную и бессмысленную» политику введения новых односторонних антироссийских санкций.

МИД России подчеркивает, что Брюссель регулярно принимает «дискриминационные решения» в отношении соотечественников и российских организаций.

«Российские ответные меры коснулись, в первую очередь, руководителей отдельных европейских ЧВК, действующих в различных регионах мира, которые у брюссельских еврочиновников по каким-то причинам аллергии не вызывают», — отмечает российское внешнеполитическое ведомство.

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