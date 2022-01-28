Берлин, , 22:54 — REGNUM В Дрездене начался процесс по делу о краже драгоценностей из исторического музея «Зелёные своды». Обвинения предъявлены шести фигурантам в возрасте от 23 до 28 лет, сообщает немецкое издание Spiegel.

Зал музея «Зелёные своды» в Дрездене SvenS D

По данным прокуратуры, 25 ноября 2019 года молодые люди, совершив взлом, похитили из дрезденской резиденции 21 ювелирное украшение общей стоимостью более 113 миллионов евро, а также нанесли материальный ущерб на сумму ещё свыше миллиона евро.

Согласно обвинительному заключению, преступники были вооружены. Они также подожгли блок питания и автомобиль на подземной автостоянке жилого дома неподалёку от музея.

Следователи убеждены, что преступление было совершено членами берлинского преступного клана Реммо, которые ранее уже фигурировали в таких преступлениях, как кража золотой монеты «Большой кленовый лист» из берлинского музея Боде в 2017 году.