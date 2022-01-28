Берлин, 28 января 2022, 22:54 — REGNUM В Дрездене начался процесс по делу о краже драгоценностей из исторического музея «Зелёные своды». Обвинения предъявлены шести фигурантам в возрасте от 23 до 28 лет, сообщает немецкое издание Spiegel.
По данным прокуратуры, 25 ноября 2019 года молодые люди, совершив взлом, похитили из дрезденской резиденции 21 ювелирное украшение общей стоимостью более 113 миллионов евро, а также нанесли материальный ущерб на сумму ещё свыше миллиона евро.
Согласно обвинительному заключению, преступники были вооружены. Они также подожгли блок питания и автомобиль на подземной автостоянке жилого дома неподалёку от музея.
Следователи убеждены, что преступление было совершено членами берлинского преступного клана Реммо, которые ранее уже фигурировали в таких преступлениях, как кража золотой монеты «Большой кленовый лист» из берлинского музея Боде в 2017 году.