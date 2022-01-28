Лондон, , 20:06 — REGNUM На 32-летнего форварда лондонского «Арсенала» и сборной Габона по футболу Пьера-Эмерика Обамеянга претендуют туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона».

Пьер-Эмерик Обамеянг Chensiyuan

Как сообщает издание The Athletic, «сине-гранатовые» и «старая синьора» намерены арендовать габонского нападающего до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Обамеянг принял участие в пятнадцати матчах за «канониров» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Габонский форвард не выходит на поле в составе «Арсенала» с начала декабря 2021 года.

Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в «Арсенал» 31 января 2018 года из дортмундской «Боруссии» за 63,75 миллиона евро. Текущее соглашение нападающего с лондонским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.