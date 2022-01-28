Подгорица, 28 января, 2022, 20:06 — ИА Регнум. Дефицит бюджета в Черногории в 2021 году составил 86,7 млн евро или 1,8 процента от валового внутреннего продукта (ВВП), согласно предварительным данным Министерства финансов и социального обеспечения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

«Дефицит ниже запланированного на 81,8 млн евро или 48,5 процента, а по сравнению с дефицитом, реализованным в 2020 году, он меньше на 377,9 миллиона евро или 81,3 процента. Следовательно, в прошлом году дефицит государственных финансов был значительно сокращен в результате восстановления сбора государственных доходов», — говорится в сообщении министерства финансов.

Предварительные данные об исполнении бюджета за прошлый год были опубликованы в Программе экономических реформ (ПЭР), принятой правительством на последнем заседании. Этот документ будет направлен в Еврокомиссию.