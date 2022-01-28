Москва, , 20:05 — REGNUM Охват социального страхования в России предложило расширить Министерство труда и социальной защиты РФ, сообщили 28 января в пресс-службе ведомства. Также предлагается создать Социальный фонд России.

Москва. Минтруд Алексей Рожнов © ИА Красная Весна

«Минтруд России предложил выплачивать больничные занятым по гражданско-правовым договорам, ввести единый тариф, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом, и создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС», — говорится в сообщении.

Министерство предложило установить единый круг застрахованных лиц, распространив обязательное социальное страхование на занятых по гражданско-правовым договорам граждан, а также установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного соцстрахования, увеличив взносооблагаемый в рамках обязательного социального страхования заработок до размеров заработка, охваченного пенсионным страхованием.

Также предлагается объединить все существующие льготные категории плательщиков в три группы по тарифам страховых взносов.

К первой группе отнести плательщиков с 15% взносов с выплат выше МРОТ (малый и средний бизнес). Ко второй — в 7,6% (резиденты ТОР и других экономических зон, СОНКО, благотворительные организации, Сколково, IT-организации, организации-мультипликаторы). Третья — 0% (члены экипажей судов). В результате все действующие льготные режимы, отмечает министерство, будут сохранены.

Кроме того, предлагается создать возможность внесения всех социальных взносов единым платежом, автоматически направляемым Федеральным казначейством на пенсионное, социальное и медицинское страхование, и уменьшить количество отчётности, установить единую дату подачи единой формы отчетности до 15 числа месяца.

Те данные, которые сейчас подаются ежеквартально, так и будут подаваться раз в квартал, но уже в составе единой формы.

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