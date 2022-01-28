Берлин, , 22:34 — REGNUM Ситуация с распространением штамма коронавируса «Омикрон» в Германии пока находится под контролем, тем не менее органы здравоохранения допускают, что прирост инфицированных в стране может удвоиться и достичь 400 000 случаев в сутки. Об этом заявил 28 января министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах, передаёт Deutsche Welle.

Карл Лаутербах

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Министр отметил, что главной задачей правительства на сегодняшний день является защита невакцинированных пожилых людей. По его словам, таковых в Германии в четыре раза больше, чем в Великобритании, и в три раза больше, чем в Италии.

«Я часто читаю, что политика потеряла контроль над коронавирусной инфекцией. Однако это не так. Мы достигли положительных результатов, несмотря на высокую заболеваемость. Наша цель — контроль и минимизация последствий пандемии», — сказал Лаутербах.

Министр также отметил, что риск летального исхода при заражении короновирусом снижается на 99% при использовании бустерных доз вакцины.

«Пожалуйста, сделайте третий укол. Не ждите вакцин, которые всё ещё находятся на этапе разработки», — обратился он с призывом к гражданам.

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