Ижевск, , 20:04 — REGNUM В Удмуртии задержан и заключен под стражу бывший начальник отделения ГИБДД ОМВД России по Камбарскому району обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Водительское удостоверение

По версии следствия, 39-летний мужчина, возглавляя районное отделение ГИБДД, получал взятки за выдачу водительских удостоверений без проведения экзаменов. Речь идет о четырех эпизодах противоправной деятельности.

По данным управления МВД по Удмуртии, данный факт выявлен в результате совместных действий сотрудников подразделения собственной безопасности ведомства и регионального управления ФСБ. Указанный сотрудник был уволен в декабре 2021 года. По данному факту глава республиканского управления МВД полковник полиции Максим Тихонов назначил служебную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, cемеро бывших сотрудников ГИБДД предстанут перед судом в Воронежской области по обвинению в получении взяток на общую сумму более 3,7 млн рублей. Следствие полагает, что обвиняемые в течение долгого времени систематически получали взятки от аварийных комиссаров за информацию о произошедших в городе ДТП. По подсчётам следователей, им было передано не менее 3,7 млн рублей.

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