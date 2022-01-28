Берлин, 28 января, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Налоговые поступления в бюджет Германии в 2021 году выросли на 11,5% и достигли почти 761 млрд евро на фоне общего восстановления экономики страны после кризисного 2020 года. Об этом сообщает 28 января немецкое агентство Deutsche Welle.

(сс) Hans Германия

По данным министерства финансов ФРГ, поступления о налога с продаж, которые демонстрировали стремительное падение в 2020 году, выросли на 14,3%, от налога на прибыль — на 14,8%.

Рост туристической активности привёл к росту поступлений от налога на авиаперевозки почти на 94%. В то же время доходы от налогообложения бензина и дизельного топлива продолжили сокращаться второй год подряд.

Отмечается, что восстановление экономики Германии пока происходит невысокими темпами. Её рост на 2,7% в 2021 году не скомпенсировал спада на 4,6% в предыдущий кризисный год. Тем не менее неожиданно высокие налоговые поступления способствовали тому, что в минувшем году федеральному правительству потребовалось меньше кредитов, чем планировалось изначально.