Налоговые поступления в Германии значительно выросли в 2021 году
Берлин, 28 января, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Налоговые поступления в бюджет Германии в 2021 году выросли на 11,5% и достигли почти 761 млрд евро на фоне общего восстановления экономики страны после кризисного 2020 года. Об этом сообщает 28 января немецкое агентство Deutsche Welle.
По данным министерства финансов ФРГ, поступления о налога с продаж, которые демонстрировали стремительное падение в 2020 году, выросли на 14,3%, от налога на прибыль — на 14,8%.
Рост туристической активности привёл к росту поступлений от налога на авиаперевозки почти на 94%. В то же время доходы от налогообложения бензина и дизельного топлива продолжили сокращаться второй год подряд.
Отмечается, что восстановление экономики Германии пока происходит невысокими темпами. Её рост на 2,7% в 2021 году не скомпенсировал спада на 4,6% в предыдущий кризисный год. Тем не менее неожиданно высокие налоговые поступления способствовали тому, что в минувшем году федеральному правительству потребовалось меньше кредитов, чем планировалось изначально.