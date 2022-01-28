Бишкек, 28 января, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Власти Таджикистана «спровоцировали конфликт на киргизско-таджикской границе, пытаясь отвлечь внимание населения от внутренних проблем». Об этом заявил политолог из Киргизии Марс Сариев, комментируя ИА REGNUM произошедшие 27 января вооруженные столкновения.

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По мнению собеседника редакции, «к конфликту готовились заранее». И у его возникновения есть две основные причины.

«Первая — внутренние политические процессы в Таджикистане. По некоторым данным, президент Эмомали Рахмон сейчас болен, часть его окружения готовится к передаче власти сыну главы государства — Рустаму Эмомали», — пояснил он.

Второй причиной эксперт назвал сопровождающее подготовку к транзиту власти осложнение ситуации в Горно-Бадахшанской автономной области.

«Власти Таджикистана не могут урегулировать ситуацию в традиционно проблемном регионе страны — идут аресты родственников оппозиционеров. Не забывайте также про проблемный Афганистан и опасения Таджикистана в связи с новой властью в Кабуле», — подчеркнул он.

Политолог выразил уверенность в том, что решить текущие проблемы для Душанбе не представляется возможным.

«Для укрепления власти и отвлечения внимания населения нужен хороший повод. К сожалению, им стал очередной конфликт на границе с Киргизией», — заявил Марс Сариев.

Говоря о возможной заинтересованности Киргизии в конфликте, собеседник редакции выразил мнение, что Бишкеку совершенно не выгодна дестабилизация обстановки.

«Власти Киргизии вложили деньги в развитие инфраструктуры Баткенской области. После столкновений весной 2021 года были потрачены серьезные средства на восстановление домов граждан. Было бы глупо затевать очередной спор со стрельбой и жертвами, чтобы потом снова отстраивать и ремонтировать жильё», — пояснил он.

Эксперт отметил «ироничность того, что миротворческий контингент ОДКБ из Киргизии, Таджикистана, России, Армении и Белоруссии не так давно совместно участвовал в стабилизации ситуации в Казахстане. А теперь для достижения своих целей подвергают опасности и своих граждан, и граждан соседней страны», — резюмировал политолог Марс Сариев.

ИА REGNUM напоминает, что 27 января 2022 года на киргизско-таджикской границе разгорелся конфликт из-за перекрытия таджикскими пограничниками дороги в Баткенской области Киргизии.

Таджикские военнослужащие обстреляли киргизских пограничников, прибывших на место ЧП. При этом военные Таджикистана активно использовали не только лёгкое стрелковое оружие, но также гранатомёты и миномёты.

Впоследствии, 28 января, власти Киргизии и Таджикистана договорились о полном прекращении огня, отводе стянутых к границе военных и бронетехники, а также о совместном патрулировании приграничных районов.