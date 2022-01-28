Берлин, 28 января, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Глава фракции «Союз» в немецком Бундестаге Ральф Бринкхаус принял решение больше не баллотироваться на занимаемый пост и уступить место будущему лидеру партии ХДС Фридриху Мерцу. Данное решение открывает перспективу для Мерца как лидера оппозиции в парламенте, передаёт 28 января издание Spiegel.

Harald Dettenborn Фридрих Мерц

«Мерц сообщил мне, что определенно хочет баллотироваться на пост президента фракции. Не секрет, что у нас с Фридрихом разные взгляды на председательство в парламентской группе, от которых мы не смогли избавиться. Однако это не должно нанести ущерб партии в связи с предстоящими выборами», — указал Бринкхаус в письме к членам ХДС и ХСС.

Он предложил избрать нового лидера парламентской группы 15 февраля, во время очередной недели заседаний Бундестага.

Отмечается, что таким образом Бринкхаус избегает новой борьбы за власть в ХДС перед важной избирательной кампанией в Сааре, Шлезвиг-Гольштейне и Северном Рейне-Вестфалии.

Мерц выразил признательность Бринкхаусу за его решение. «Даже если бы у нас были разные мнения по этому вопросу, я хотел бы поблагодарить Ральфа Бринкхауса за его готовность возложить в одни руки задачи председателя партии и парламентской группы», — сказал он.