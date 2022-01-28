Берлин, 28 января, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Бундестаг на заседании 28 января подавляющим большинством голосов одобрил продление миссии Бундесвера в Ираке ещё на девять месяцев — до конца октября 2022 года. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

(сс) Wir. Dienen. Deutschland Немецкие солдаты

В ходе поименного голосования за соответствующее предложение правительства проголосовали 555 депутатов, против высказались 110 депутатов и один воздержался.

Согласно принятому положению, цель миссии состоит в том, чтобы внести вклад во всестороннюю и устойчивую стабилизацию региона посредством сетевого подхода. Мандат предусматривает возможность развёртывания в Ираке до 500 военнослужащих.

Миссия Бундесвера, начавшаяся в 2015 году, предполагает консультирование иракских сил безопасности для поддержки их в борьбе с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В своем заявлении федеральное правительство указало на сохраняющуюся опасность, которую представляют террористы.