Берлин, , 20:49 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что разочарован правительством Германии в связи с его решением о блокировке поставок оружия на Украину. Об этом сообщает 28 января немецкое агентство Deutsche Welle.

Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я разочарован позицией правительства Германии. Каждый раз, когда мы говорим об оборонительном оружии, Германия мешает кому-то его поставлять», — заявил он.

Отмечается, что Кличко, вероятно, имел в виду сообщение американской газеты The Wall Street Journal о том, что Германия запретила Эстонии поставлять оружие немецкого производства правительству Украины.

Кличко в очередной раз призвал Берлин пересмотреть своё решение в отношении Украины, заявив, что оружие необходимо Украине «для самообороны».

«Германия — одна из самых важных стран в Европе. Мы нуждаемся в её поддержке. Мы разделяем одни и те же ценности. Мы не можем выдвигать требования, но мы просим оружие для самообороны», — сказал он.

Агентство отмечает, что военный экспорт всегда был чувствительным вопросом для Германии после Второй мировой войны. По заявлениям властей, страна почти никогда не экспортирует оружие в зоны активных конфликтов, хотя критики утверждают, что эти правила не всегда соблюдаются.