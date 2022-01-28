Берлин, 28 января 2022, 20:49 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что разочарован правительством Германии в связи с его решением о блокировке поставок оружия на Украину. Об этом сообщает 28 января немецкое агентство Deutsche Welle.
«Я разочарован позицией правительства Германии. Каждый раз, когда мы говорим об оборонительном оружии, Германия мешает кому-то его поставлять», — заявил он.
Отмечается, что Кличко, вероятно, имел в виду сообщение американской газеты The Wall Street Journal о том, что Германия запретила Эстонии поставлять оружие немецкого производства правительству Украины.
Кличко в очередной раз призвал Берлин пересмотреть своё решение в отношении Украины, заявив, что оружие необходимо Украине «для самообороны».
«Германия — одна из самых важных стран в Европе. Мы нуждаемся в её поддержке. Мы разделяем одни и те же ценности. Мы не можем выдвигать требования, но мы просим оружие для самообороны», — сказал он.
Агентство отмечает, что военный экспорт всегда был чувствительным вопросом для Германии после Второй мировой войны. По заявлениям властей, страна почти никогда не экспортирует оружие в зоны активных конфликтов, хотя критики утверждают, что эти правила не всегда соблюдаются.