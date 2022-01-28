Берлин, 28 января, 2022, 20:49 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что разочарован правительством Германии в связи с его решением о блокировке поставок оружия на Украину. Об этом сообщает 28 января немецкое агентство Deutsche Welle.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

«Я разочарован позицией правительства Германии. Каждый раз, когда мы говорим об оборонительном оружии, Германия мешает кому-то его поставлять», — заявил он.

Отмечается, что Кличко, вероятно, имел в виду сообщение американской газеты The Wall Street Journal о том, что Германия запретила Эстонии поставлять оружие немецкого производства правительству Украины.

Кличко в очередной раз призвал Берлин пересмотреть своё решение в отношении Украины, заявив, что оружие необходимо Украине «для самообороны».

«Германия — одна из самых важных стран в Европе. Мы нуждаемся в её поддержке. Мы разделяем одни и те же ценности. Мы не можем выдвигать требования, но мы просим оружие для самообороны», — сказал он.

Агентство отмечает, что военный экспорт всегда был чувствительным вопросом для Германии после Второй мировой войны. По заявлениям властей, страна почти никогда не экспортирует оружие в зоны активных конфликтов, хотя критики утверждают, что эти правила не всегда соблюдаются.