Берлин, 28 января, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Сопредседатель крайне правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Йорг Мейтен объявил о намерении уйти не только из руководства, но и полностью покинуть партию. Об этом сообщает 28 января немецкое агентство Deutsche Welle.

(сс) Olaf Kosinsky Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ)

Своё решение 60-летний Мейтен объяснил тем, что он больше не может противостоять более радикально настроенной фракции АдГ. «Сердце партии бьётся в правую сторону с повышенным ритмом. Я действительно вижу в ней совершенно явные отголоски тоталитаризма», — заявил он.

При этом политик сообщил, что хочет сохранить свою работу в Европейском парламенте. Он отметил, что он уже ведёт переговоры на этот счёт с другими сторонами, но не уточнил, с какими именно.

Экономист Мейтен, избранный сопредседателем партии в 2015 году, уже давно не в ладах с большей частью представителей АдГ и в течение последних двух лет неоднократно выступал за то, чтобы его партия придерживалась более умеренного курса.