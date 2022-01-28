Лондон, , 19:57 — REGNUM Руководство «Лиона» рассматривает 25-летнего центрального полузащитника лондонского «Тоттенхэма» и сборной Аргентины Джованни Ло Чельсо в качестве замены Бруно Гимарайнсу, который в ближайшее время может перейти в «Ньюкасл».

Как сообщает издание EXCL, «Тоттенхэм» готов отдать Ло Чельсо в «Лион», если поступит достойное предложение.

В текущем сезоне Джованни Ло Чельсо принял участие в девятнадцати матчах за «шпор» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. В составе сборной Аргентины футболист отдал пять ассистов в десяти турах отборочного турнира к чемпионату мира 2022.

За «Тоттенхэм» Ло Чельсо выступает с 1 июля 2020 года после ухода из «Бетиса» за 32 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 22 миллиона евро.