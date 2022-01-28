Берлин, , 20:30 — REGNUM Лидеры немецкой партии «зелёных» столкнулись с некоторыми трудностями в первые недели своего пребывания на посту, теперь им предстоит оправдать ожидания своих сторонников на партийной конференции, предаёт 28 января немецкое агентство Deutsche Welle.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание отмечает, что «Союз» впервые за долгое может с такой уверенностью ожидать партийной конференции. Вернувшись в правительство впервые почти за два десятилетия, партия с уклоном в защиту окружающей среды в первые два месяца своего пребывания на посту получала лишь «привлекательные заголовки» в СМИ.

Сопредседатель партии Анналена Бербок, ныне первая в истории женщина — министр иностранных дел Германии, заслужила хорошую репутацию в ходе переговоров в Киеве и Москве. При этом эксперты высоко оценили её подготовку и выдержку, когда она встретилась министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Тем временем её коллега, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек занимался климатической повесткой во время своей поездки в Баварию. Хабек намеревался убедить премьер-министра Маркуса Седера изменить существующие правила строительства ветроэлектростанций.

Конечно, не вся публикации в прессе была позитивными. Руководство партии в очередной раз подверглось критике, когда речь зашла о выплате шести членам правления особых бонусов в размере 1500 евро, что привело к расследованию со стороны федеральных прокуроров.

Но эта история, похоже, не нанесла серьёзного ущерба — текущие опросы общественного мнения показывают, что партия уверенно имеет поддержку от 15% до 16% избирателей.