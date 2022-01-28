Берлин, 28 января, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Лидеры немецкой партии «зелёных» столкнулись с некоторыми трудностями в первые недели своего пребывания на посту, теперь им предстоит оправдать ожидания своих сторонников на партийной конференции, предаёт 28 января немецкое агентство Deutsche Welle.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Издание отмечает, что «Союз» впервые за долгое может с такой уверенностью ожидать партийной конференции. Вернувшись в правительство впервые почти за два десятилетия, партия с уклоном в защиту окружающей среды в первые два месяца своего пребывания на посту получала лишь «привлекательные заголовки» в СМИ.

Сопредседатель партии Анналена Бербок, ныне первая в истории женщина — министр иностранных дел Германии, заслужила хорошую репутацию в ходе переговоров в Киеве и Москве. При этом эксперты высоко оценили её подготовку и выдержку, когда она встретилась министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Тем временем её коллега, министр экономики и защиты климата Роберт Хабек занимался климатической повесткой во время своей поездки в Баварию. Хабек намеревался убедить премьер-министра Маркуса Седера изменить существующие правила строительства ветроэлектростанций.

Конечно, не вся публикации в прессе была позитивными. Руководство партии в очередной раз подверглось критике, когда речь зашла о выплате шести членам правления особых бонусов в размере 1500 евро, что привело к расследованию со стороны федеральных прокуроров.

Но эта история, похоже, не нанесла серьёзного ущерба — текущие опросы общественного мнения показывают, что партия уверенно имеет поддержку от 15% до 16% избирателей.