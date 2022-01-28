Санкт-Петербург, , 19:51 — REGNUM Полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан поручил главам регионов проанализировать разброс цен на проведение ПЦР-тестов на ковид, сообщает пресс-служба полпредства.

ПЦР-тестрирование на COVID-19 Pskov.ru

«Анализ за январь 2021 года показал, что из общего количества проведенных тестов — 20,3% платные. Диапазон цен колеблется от 800 до 4,4 тыс. руб. и зависит от сроков выполнения анализа. Александр Гуцан дал указание главам субъектов РФ провести анализ разброса цен, принять необходимые организационные решения по итогам проверок, проведенных ФАС, а также обеспечить взаимодействие с территориальными органами ФАС по организации мониторинга стоимости ПЦР-исследования на наличие коронавируса», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, опрос жителей Коми показал, что многим ПЦР-тестирование на ковид не по карману.