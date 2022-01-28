Лондон, 28 января, 2022, 19:48 — ИА Регнум. 21-летний фланговый нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Швеции по футболу Деян Кулушевски входит в сферу трансферных интересов лондонского «Тоттенхэма». Об этом 28 января сообщил журналист Давид Орнштейн.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Также сообщается, что «Тоттенхэм» также попросил полузащитника сборной Уругвая Родриго Бентанкура в аренду, но «Ювентус» не согласился.

В текущем сезоне Деян Кулушевски принял участие в 27-ми матчах за туринский клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Кулушевски перешел в «Ювентус» 2 января 2020 года из «Аталанты» за 35 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Швеции, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.