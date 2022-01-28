Подгорица, , 19:47 — REGNUM Добыча углеводородов на месторождении, где ведет разведку консорциум компаний Eni и «Новатэк» на шельфе, будет невозможна, поскольку скважина, по словам концессионера, сухая, заявил статс-секретарь по энергетике и горнодобывающей промышленности в министерстве капитальных инвестиций Марко Перунович.

Буровая на шельфе Gazprom.ru

Перунович сказал, что концессионеры достигли конца скважины и отправили собранные образцы в Милан, но отчет еще не готов.

«Официального отчета от них не поступало, но у нас была презентация, на которой их руководство нам определенно сказало, что пористость и проницаемость — это основные характеристики залежи, что они очень неблагоприятны и что они не такие, как они и мы ожидали. Они считают эту скважину так называемой сухой скважиной или сухой скважиной», — сказал Перунович на мероприятии «День открытых дверей», организованном для журналистов.

Что касается добычи из этой скважины, то она, по его словам, невозможна.

«Эни и «Новатэк» будут работать над разработкой этого месторождения и смотреть на пути миграции этих углеводородов. Посмотрим, сможем ли мы использовать эти данные и анализ, чтобы в следующий период увидеть, есть ли то, что мы искали, в каком-то другом месте», — пояснил Перунович.