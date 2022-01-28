Пекин, , 19:46 — REGNUM Партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин в ходе посещения с инспекцией штаба Центрального боевого командования НОАК по видеосвязи поставил задачи китайским миротворцам, несущим службу за рубежом, призвав их играть еще более значимую роль в защите мира и безопасности. Об этом 28 января сообщает Синьхуа, подчеркивая, что лидер поздравил военнослужащих с приближающимся Праздником Весны, который стартует 4 февраля.

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Призвав военных крепить боеготовность и добиваться прогресса в уровне выполнения учебно-боевых задач, Си Цзиньпин высоко оценил успехи, достигнутые войсками Центрального командования и выразил уверенность в безусловном обеспечении ими безопасности и социальной стабильности.