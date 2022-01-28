Пекин, , 19:44 — REGNUM В Китае возмущены содержанием беседы чиновника правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ с вице-президентом США Камалой Харрис, прошедшей в Гондурасе. Об этом 28 января сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.

Отметим, что в Тайбэе эту встречу назвали «дипломатическим прорывом». Пекин же считает, что реализуя антикитайскую схему и бросив вызов всей китайской нации, ДПП в качестве пешки в игре США осуществила провокацию, которая не останется безнаказанной.

Чжу Фэнлянь призвала американскую сторону последовательно соблюдать принцип одного Китая и совместные китайско-американские коммюнике, выполняя тем самым свое строгое обещание не поддерживать так называемую «независимость Тайваня».