Пекин, 28 января, 2022, 19:42 — ИА Регнум. В Пекин продолжают прибывать участники предстоящих зимних Олимпийских игр, которые пройдут в китайской столице с 4 по 20 февраля. Об этом 28 января сообщает Синьхуа, комментируя прибытие национальной олимпийской команды Казахстана.

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Первым рейсом из Нур-Султана в Китай прибыли команды по конькобежному спорту, шорт-треку, фристайлу, горным лыжам, прыжкам на лыжах с трамплина и ряду других дисциплин. Знаменосец казахстанской команды Абзал Ажгалиев выразил благодарность руководству и правительству Казахстана, НОК страны за благоприятные условия для подготовки к Олимпиаде, созданные спортсменам.

Сборная Казахстана представлена на Играх в Пекине 34 спортсменами.