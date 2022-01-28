Белград, , 19:40 — REGNUM Спикер правительства Косово Бесник Бислими вечером 27 января сообщил, что правительство еще не сформировало позицию относительно президентских выборов в Сербии 3 апреля.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе интервью для Kanal10 Бислими заявил, что у него есть собственная позиция по этому вопросу, однако ее он обозначать не будет.

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Напомним, глава парламентской группы косовской правящей партии «Движение за самоопределение» Мимоза Кусари-Лиля ранее заявила, что правительство Косово не допустит проведения президентских выборов Сербии в крае.

16 января в Сербии прошел референдум по поправкам в Конституцию. В Косово нарушили ранее принятую практику и запретили сербам голосовать на избирательных участках в крае.

В голосовании они принимали участие в Центральной Сербии, куда их массово вывозили на специальных автобусах. 3 апреля в Сербии пройдут президентские выборы.

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