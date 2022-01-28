Таллин, , 19:36 — REGNUM Церемония закладки краеугольного камня на месте мемориальной часовни Святого Георгия состоялась в четверг, 27 января, сообщил коммуникационный отдел Таллиннского стратегического центра. Таким образом, власти столицы Эстонии приступили к восстанавлению православной часовни на месте некогда расположенного в Копли кладбища воинов Северо-Западной белой армии.

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В церемонии приняли участие мэр Таллина Михаил Кылварт, митрополит Таллинский и всея Эстонии, Предстоятель Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата, митрополит Евгений, а также представители Храма Святителя Николая в Копли и строительного предприятия Enska Ehitus OU.

В капсулу времени вложили чертежи строения, сегодняшний номер газеты Postimees, январский номер «Вести Пыхья-Таллина», сувениры и монетки.

Мэр Таллина Михаил Кылварт отметил, что часовня Святого Георгия занимает особое место не только в истории Эстонии, но и в сердцах горожан. «Участие Северо-Западной армии в Освободительной войне 1918−1920 годов и ее трагическая участь являются важной страницей в истории Эстонии».

Он напомнил, что многие таллинцы, в том числе и известные люди, поддержали инициативу по восстановлению часовни Святого Георгия. По православной традиции к восстановлению часовни привлекли пожертвования прихожан и благотворителей.

Северо-Западная белая армия выступала в Освободительной войне на стороне молодой Эстонской республики, еще не признанной никем в мире. В белогвардейское военное формирование входили военные бывшей царской армии и «белые» добровольцы. В ноябре 1919 года эстонские власти разрешили подразделениям Северо-Западной Белой армии после отражения Красной армией их наступления на Петроград, семьям военных и беженцам перейти через реку Нарова обратно на территорию Эстонии.

Одним из временных пристанищ стал для бывшей армии и семей военных и беженцев таллинский район Копли. Тысячи военных заболели тифом, человеческие жертвы исчисляются сотнями. Для захоронения семисот усопших на Коплиском кладбище был выделен участок, который располагался между территорией нынешнего кладбищенского парка и улицей Пульгуранна. В 1936 году по проекту архитектора Александра Владовского была установлена Георгиевская часовня.

В 1946 году кладбище Северо-Западной армии было уничтожено, пострадала также находящаяся в часовне икона Святого Георгия. В 1992 году активисты Общества защиты русского исторического наследия Эстонии установили на этой территории памятный камень и посадили дубы. Ценная икона была отреставрирована в 2013 году и сейчас находится в Храме Святителя Николая в Копли. Там же хранится спасенная настенная табличка с именами захороненных.

Новое строение будет по возможности точно повторять оригинальное. Часовню спроектировало бюро AB Ansambel OU, строительные и восстановительные работы, а также надзор проектировщика ведут совместно Enska ehitus OU и Enska OU. Стоимость строительных работ составляет 530 000 евро, а сроком их завершения обозначен август 2022 года.