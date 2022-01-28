Лондон, 28 января 2022, 19:35 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал почти 690 миллионов долларов (€607 млн) в 22 проекта в Узбекистане в 2021 году, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении ЕБРР.
«Самая густонаселенная страна Центральной Азии второй год подряд стала крупнейшим получателем средств ЕБРР в регионе», — говорится в сообщении.
Средства банка были предназначены для поддержки развития возобновляемых источников энергии, «зеленого кредитования», модернизации ключевой инфраструктуры и местного малого бизнеса.
«Предыдущий рекорд по сумме ежегодных инвестиций в Узбекистан был установлен в 2019 году, когда ЕБРР выделил 575 миллионов долларов (517 млн евро) в рамках 13 проектов в различных секторах экономики страны», — сообщает банк.
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