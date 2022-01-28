Салехард, 28 января, 2022, 19:35 — ИА Регнум. На Ямале продают подлинную рукопись поэта Евгения Евтушенко на популярном сайте бесплатных объявлений. Об этом сообщает ИА «Север-Пресс».

Kremlin.ru Евгений Евтушенко

Продавец из Ноябрьска рассчитывает получить за запись текста песни «Вальс о вальсе» 45 тысяч рублей. Когда-то женщина работала на концерте, в котором участвовал поэт. Исполнительница забыла слова песни на стихи Евтушенко и тот написал их для неё на листах форматом А4.

Продавец считает, что записи Евгения Евтушенко ценны для поклонников его творчества. И сообщила изданию, что несколько человек уже позвонили по объявлению.