Москва, , 19:33 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на ближайшие дни из-за ожидаемой гололедицы. Об этом сообщается 28 января на сайте Гидрометцентра России.

Гололедица Дарья Драй © ИА REGNUM

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как уточняется, предупреждение будет действовать до 12:00 воскресенья, 30 января.

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