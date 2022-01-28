Москва, 28 января, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области на ближайшие дни из-за ожидаемой гололедицы. Об этом сообщается 28 января на сайте Гидрометцентра России.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололедица

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Как уточняется, предупреждение будет действовать до 12:00 воскресенья, 30 января.