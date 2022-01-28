Вильнюс, 28 января, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Продолжая антироссийскую политику, страны Прибалтики рискуют остаться навеки унылой окраиной Европы, а развязывание войны с Россией ради интересов США будет означать конец их государственности. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, выступая в национальном парламенте со специальным обращением.

Groubani Белоруссия и Литва на карте Европы

Как сообщил белорусский портал sputnik.by, выступление Лукашенко транслировалось по национальному радио.

«Не дай бог вы развяжете войну вместе с другими Прибалтийскими странами. Это будет означать конец и вашей государственности, и вашему развитию», — заявил Лукашенко, обращаясь к руководству Литвы.

Он уточнил, что это не угроза, а предупреждение. «И я это предупреждение адресую не руководству балтийских государств, а народам», — добавил президент.

Глава Белоруссии отметил, что Польша и прибалтийские государства действуют в русле стратегии политики США. «Альтернатива — навсегда остаться унылой окраиной Европы. Вот они и выбирают», — отметил Лукашенко. Он посоветовал руководству Литвы руководствоваться интересами собственного народа и выразил готовность к диалогу с официальным Вильнюсом: «Сохраняйте свое лицо, пока это возможно. Мы попытаемся перевернуть эту страницу и возобновить сотрудничество».