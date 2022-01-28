Панама, , 19:37 — REGNUM Бывший президент Панамы Рикардо Мартинелли предстанет перед судом 28 января по делу об отмывании денег компанией «Новый бизнес». Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Экс-президент Панамы Рикардо Мартинелли World Economic Forum

Расследование, состоящее из 164 томов, ведётся с 2017 года. Упомянутая компания действовала в качестве получателя государственных средств, а позже раздавала подряды на инфраструктурные работы в период с 2009 по 2014 год.

Экс-глава государства не явился на предыдущие слушания, его адвокат объяснил это «недееспособностью» подзащитного, хотя известно, что Мартинелли ведет активную общественную жизнь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Панаме ожидают резкого роста экономики в 2022 году