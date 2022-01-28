Панама, 28 января 2022, 19:37 — REGNUM Бывший президент Панамы Рикардо Мартинелли предстанет перед судом 28 января по делу об отмывании денег компанией «Новый бизнес». Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.
Расследование, состоящее из 164 томов, ведётся с 2017 года. Упомянутая компания действовала в качестве получателя государственных средств, а позже раздавала подряды на инфраструктурные работы в период с 2009 по 2014 год.
Экс-глава государства не явился на предыдущие слушания, его адвокат объяснил это «недееспособностью» подзащитного, хотя известно, что Мартинелли ведет активную общественную жизнь.
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