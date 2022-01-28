Москва, , 19:31 — REGNUM Немецкие DW Deutsch и DW-TV могут быть лишены лицензий на вещание в России в рамках ответных мер со стороны Москвы на дискриминацию RT DE в Германии, пишет 28 января «Коммерсантъ».

Наш ответ Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР

По данным высокопоставленного источника в российских госструктурах, издание уточняет, что в ответ на препятствование работе RT DE властями Германии и американскими цифровыми монополия составлен «комплекс ответных мер».

Кроме лишения DW Deutsch и DW-TV лицензий на вещание в России, предусмотрены введение ограничений на размещение рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ, а также «жёсткие штрафные санкции» в отношении YouTube.

Ответные меры будут введены, если Берлин не изменит своей позиции, а выдвигаемые Германией на сегодняшний день объяснения, будто германское правительство «не вовлечено в решение вопроса об ограничении деятельности RT DE в связи с «государственным статусом» телеканала, не принимаются».

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