Ярославль, , 19:29 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев пообщался с участниками Олимпийских игр в Пекине — ярославцами, входящими в состав сборной России по фристайлу. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Встреча с врио губернатора Yarregion.ru

Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи. В состав национальной команды вошли ярославцы Максим и Илья Буровы, Станислав и Любовь Никитины, Есения Пантюхова и Анастасия Прыткова. Михаил Евраев пожелал ярославцам победы в Пекине

«На Олимпиаде вам предстоит серьёзная борьба за награды. Очень приятно, что более половины национальной сборной по фристайлу — представители Ярославской области. Мы гордимся вашими достижениями и очень рассчитываем, что на этих соревнованиях вы покажете достойные результаты. Мы всей областью будем за вас болеть. Желаю вам здорового драйва и спортивных побед!» — заявил на встрече врио ярославского губернатора.

Сборная по фристайлу отправится в Пекин 6 февраля. Последний этап подготовки проходил в Ярославской области — на базе в Подолино. Как сообщил старший тренер сборной России по фристайлу Александр Понгильский, тренировочная база под Ярославлем соответствует требованиям международного уровня, это важно при подготовке спортсменов к соревнованиям. Сразу после Олимпиады здесь пройдет этап Кубка мира по фристайлу.

Участники сборной по фристайлу (по ВКС) Yarregion.ru

В ходе встречи Михаил Евраев сообщил, что всегда придавал большое значение спорту.

«Наша задача — популяризировать здоровый образ жизни в регионе. Для этого мы запускаем проект «Ярославия спортивная». Это будет целый ряд спортивных мероприятий — соревнования по бегу, самбо, художественной гимнастике, легкой атлетике, гребле на байдарках, а также лыжный марафон, мини-футбол и другие виды. Уверен, что и проект «Ярославия спортивная», и ваши выступления в Пекине, и крупные спортивные события — это этап Кубка мира по фристайлу, который пройдет у нас, и сентябрьский чемпионат мира по волейболу — помогут увлечь массовым спортом, приобщить как можно больше жителей Ярославской области к здоровому образу жизни», — сказал Михаил Евраев.

Сам врио губернатора в разное время занимался дзюдо, фехтованием, боксом и шахматами.