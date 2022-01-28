Киев, 28 января, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Киев хотел бы поконкретнее узнать свои перспективы получения членства в НАТО, заявил 28 января на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.

President.gov.ua Владимир Зеленский

По его словам, власти Украины должны на что-то рассчитывать в сфере безопасности.

«Мы хотим конкретики, мы должны на что-то рассчитывать», — заявил украинский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Североатлантический альянс неоднократно заявлял, что в ближайшее время Украина не получит даже плана действий по вступлению. Блок НАТО предпочитает пользовать Украину без всяких обязательств со своей стороны.