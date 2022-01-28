Панама, , 19:28 — REGNUM Индустриальный союз Панамы объявил 28 января, что в 2022 году экономика страны вырастет на 7%, что позволит создать более 10 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Флаг Панамы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Хорошие темпы экономического роста сохраняют добывающий сектор, производство строительных материалов, мясная и молочная промышленность.

Тем не менее президент союза Луис Фраука предупредил, что добиться таких успехов будет тяжело из-за восстановления страны после пандемии. Также негативно на экономике Панамы сказываются инфляция и ограниченность государственного бюджета. Обеспокоенность вызывает и постоянный рост цен на топливо, который, вероятнее всего, не остановится до середины 2022 года, считает Фраука.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Катара начинает официальный визит в Панаму