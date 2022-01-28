Панама, 28 января, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Индустриальный союз Панамы объявил 28 января, что в 2022 году экономика страны вырастет на 7%, что позволит создать более 10 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Панамы

Хорошие темпы экономического роста сохраняют добывающий сектор, производство строительных материалов, мясная и молочная промышленность.

Тем не менее президент союза Луис Фраука предупредил, что добиться таких успехов будет тяжело из-за восстановления страны после пандемии. Также негативно на экономике Панамы сказываются инфляция и ограниченность государственного бюджета. Обеспокоенность вызывает и постоянный рост цен на топливо, который, вероятнее всего, не остановится до середины 2022 года, считает Фраука.