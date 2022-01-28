Ньюкасл, Великобритания, , 19:21 — REGNUM Директор «Ньюкасл» Стив Никсон сегодня, 28 января, прибыл в Белу-Оризонти (Бразилия) для проведения переговоров с 24-летним опорным полузащитником «Лиона» Бруно Гимарайнсом.

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Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны близки к заключению соглашения. Сумма трансфера может составить 40 миллионов евро. При этом трансферная стоимость полузащитника сборной Бразилии, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Бруно Гимарайнс принял участие в 26-ти матчах за «Лион» во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами и получил две желтые карточки.

Гимарайнс выступает за «Лион» с 30 января 2020 года из «Атлетико Паранаэнсе» за 20 миллионов евро. Текущее соглашение бразильского футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.