Приштина, , 19:39 — REGNUM Торговая инспекция министерства промышленности, предпринимательства и торговли Косово 28 января сообщила о том, что 34 тысячи литров некачественного моторного масла были возвращены в страну производства.

Моторное масло Avtosreda.ru

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, большая часть испорченной продукции прибыла из Сербии, на втором месте — Турция. Образцы моторного масла были взяты на таможенных терминалах и на внутреннем рынке.

В инспекции подчеркнули, что забор образцов и проверка товаров проводятся бесплатно и что хождение не прошедшего надлежащей сертификации товара по рынку недопустимо и мешает свободной конкуренции.

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