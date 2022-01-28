Приштина, Сербия, 28 января, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Торговая инспекция министерства промышленности, предпринимательства и торговли Косово 28 января сообщила о том, что 34 тысячи литров некачественного моторного масла были возвращены в страну производства.

Avtosreda.ru Моторное масло

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, большая часть испорченной продукции прибыла из Сербии, на втором месте — Турция. Образцы моторного масла были взяты на таможенных терминалах и на внутреннем рынке.

В инспекции подчеркнули, что забор образцов и проверка товаров проводятся бесплатно и что хождение не прошедшего надлежащей сертификации товара по рынку недопустимо и мешает свободной конкуренции.