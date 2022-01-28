Косовская инспекция вернула в Сербию десятки тысяч литров моторного масла
Приштина, Сербия, 28 января, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Торговая инспекция министерства промышленности, предпринимательства и торговли Косово 28 января сообщила о том, что 34 тысячи литров некачественного моторного масла были возвращены в страну производства.
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Моторное масло
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, большая часть испорченной продукции прибыла из Сербии, на втором месте — Турция. Образцы моторного масла были взяты на таможенных терминалах и на внутреннем рынке.
В инспекции подчеркнули, что забор образцов и проверка товаров проводятся бесплатно и что хождение не прошедшего надлежащей сертификации товара по рынку недопустимо и мешает свободной конкуренции.