Рим, , 19:14 — REGNUM Партия Сильвио Берлускони не выполняет общих договоренностей правоконсервативного блока и тем самым мешает «историческому» избранию первого в стране президента — кандидата от правых, заявила в пятницу, 28 января, лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Сильвио Берлускони European People's Party

Она сообщила, что намерена обсудить данную проблему с лидером третьей правоконсервативной партии — Маттео Сальвини.

В пятницу в пятом туре выборов правы выдвинули кандидатуру спикера сената Элизабетты Казеллати, но ей не удалось набрать необходимого количества голосов.

Президента Италии выбирают депутаты и сенаторы, а также представители местной власти (всего 1009 человек). Полномочия действующего формального главы государства Серджо Маттареллы заканчиваются в феврале 2022 года. Он не намерен идти на второй срок. Выборы начались 24 января, первые пять туров закончились безрезультатно. После третьего тура для избрания президента достаточно простого большинства (505 голосов). Обсуждаются кандидатуры премьер-министра Марио Драги, спикера сената Элизабетты Казеллати, экс-прокурора Карло Нордио, министра юстиции Марты Картабиа, экс-главы МИД Франко Фраттини и некоторых других политиков.

Казеллати родилась в 1946 году. По образованию — юрист и специалист по каноническому праву. Впервые была избрана в сенат (от партии Сильвио Берлускони) в 1994 году. Возглавила верхнюю палату парламента в 2018 году.